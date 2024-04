La Soluzione ♚ Un agilissimo ruminante La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un agilissimo ruminante. CAPRIOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un agilissimo ruminante: Il capriolo (Capreolus capreolus, Linnaeus, 1758) è un ungulato diffuso in Europa e Asia. È molto veloce e vive su altopiani e montagne, sebbene originariamente si trovasse prevalentemente nelle pianure. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Il capriolo (Capreolus capreolus, Linnaeus, 1758) è un ungulato diffuso in Europa e Asia. È molto veloce e vive su altopiani e montagne, sebbene originariamente si trovasse prevalentemente nelle pianure. capriolo ( approfondimento) m (pl.: caprioli) (zoologia) mammifero dell'ordine degli Artiodattili simile al cervo, con corna corte e colore rosso-marrone, la sua classificazione scientifica è Capreolus capreolus ( tassonomia) (zoologia) nome di varie specie dei Cervidi (araldica) pezza onorevole composta da una banda e da una sbarra che convergono nel punto d'onore. Oggi si preferisce il termine scaglione Sillabazione ca | pri | ò | lo Pronuncia IPA: /kapri'lo/ Etimologia / Derivazione dal latino capreolus che deriva da caper cioè "capro, capra Pronuncia IPA: /kapri'lo/ Citazione Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, metazoo, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omotermo, omeotermo, (classe) mammifero, ungulato, (ordine) artiodattilo, (famiglia) cervide Altre Definizioni con capriolo; agilissimo; ruminante; Un felino agilissimo; Ruminante che dà una lana morbidissima; Ruminante dell America Meridionale; Cerca altre soluzioni cruciverba

