La Soluzione ♚ Riconoscimento di un primato La definizione e la soluzione di 9 lettere: Riconoscimento di un primato. OMOLOGARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Riconoscimento di un primato: La Lancia Delta S4 è una autovettura sportiva costruita dalla casa automobilistica italiana Lancia, mediante una stretta collaborazione tecnico industriale, tra lo stabilimento Lancia di Borgo san Paolo con l'Officina Abarth di corso Marche a Torino, per un quantitativo di 200 esemplari stradali, al fine da poterne omologare la variante da competizione secondo le norme FIA Gruppo B, da utilizzare nel campionato del mondo rally, in cui ha gareggiato dall'ultimo evento del 1985 fino alla fine del 1986. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: La Lancia Delta S4 è una autovettura sportiva costruita dalla casa automobilistica italiana Lancia, mediante una stretta collaborazione tecnico industriale, tra lo stabilimento Lancia di Borgo san Paolo con l'Officina Abarth di corso Marche a Torino, per un quantitativo di 200 esemplari stradali, al fine da poterne omologare la variante da competizione secondo le norme FIA Gruppo B, da utilizzare nel campionato del mondo rally, in cui ha gareggiato dall'ultimo evento del 1985 fino alla fine del 1986. omologare (vai alla coniugazione) rendere conforme , con adeguata delibera, un oggetto attestando la sua congruità con la legge Sillabazione o | mo | lo | gà | re Pronuncia IPA: /omolo'gare/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale homologare, che deriva dal greco µ cioè "omologo" Sinonimi approvare, convalidare, ratificare, registrare, riconoscere

( per estensione ) appiattire, assimilare, parificare, uniformare

appiattire, assimilare, parificare, uniformare (a un modello, a un esempio dominante) adattare, adeguare,conformare, rendere conforme

Contrari annullare, cessare, disconoscere, invalidare, revocare

( per estensione ) distinguere, diversificare

distinguere, diversificare inficiare, respingere,

(per legge, secondo un provvedimento)disapprovare, Parole derivate omologabile, omologarsi Altre Definizioni con omologare; riconoscimento; primato; Ratificare convalidare; Segno di riconoscimento all occhiello; Un riconoscimento del TCI; Un segno di riconoscimento; Lo è chi detiene un primato sportivo; Primato; Cerca altre soluzioni cruciverba

OMOLOGARE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Riconoscimento di un primato' è.