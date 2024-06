Morire di salute

: In bocca al lupo è un augurio di buona fortuna che si rivolge a chi sta per sottoporsi ad una prova rischiosa o difficile. Nei secoli l'espressione ha assunto un valore scaramantico: per scongiurare l'eventualità di un avvenimento indesiderato, lo si esprime sotto forma di augurio. Consuetudine vuole che si risponda "Crepi (il lupo)!" a chi formula l'augurio. "Andare nella bocca del lupo" è infatti una palese metafora per "cacciarsi nei guai".

Italiano: Verbo: Intransitivo pronominale: crepare (vai alla coniugazione) . diventare pieno di crepe. Intransitivo: crepare (vai alla coniugazione) . (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: cre | pà | re. Pronuncia: IPA: /kre'pare/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino crepare, infinito presente attivo di crepo cioè "crepitare, scoppiettare" ma anche "creparsi, spezzarsi" .