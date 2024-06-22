Una lesione da curare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una lesione da curare' è 'Piaga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIAGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una lesione da curare" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una lesione da curare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Piaga? Una piaga rappresenta una lesione della pelle o delle mucose che si manifesta con perdita di tessuto. Questa condizione può derivare da ferite, infezioni o altre cause, causando dolore e disagio. La presenza di una piaga richiede attenzione e trattamento adeguato per favorire la guarigione e prevenire complicazioni. La cura della piaga è fondamentale per ristabilire l'integrità dei tessuti e alleviare i sintomi associati. La gestione corretta assicura un processo di guarigione efficace e rapido.

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Una lesione da curare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piaga

La soluzione associata alla definizione "Una lesione da curare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una lesione da curare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piaga:

P Padova I Imola A Ancona G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una lesione da curare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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