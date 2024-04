La Soluzione ♚ Il Grillo di Pinocchio La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il Grillo di Pinocchio. PARLANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il grillo di pinocchio: Grillo Parlante è un personaggio immaginario del libro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Il grillo parla con il burattino e lo ammonisce, impersonando la voce della coscienza che cerca di orientare Pinocchio verso le scelte giuste. Aggettivo Significato e Curiosità su: Grillo Parlante è un personaggio immaginario del libro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Il grillo parla con il burattino e lo ammonisce, impersonando la voce della coscienza che cerca di orientare Pinocchio verso le scelte giuste. parlante m sing (pl.: parlanti) che può di parlare (araldica) attributo araldico che si applica alle armi che contengono delle figure che, per il loro nome o per la loro immagine, richiamano più o meno direttamente il nome (talora la funzione) del possessore di tali armi



Sostantivo parlante m sing (pl.: parlanti) chi parla (linguistica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale parlante participio presente di parlare Sillabazione par | làn | te Pronuncia IPA: /par'lante/ Etimologia / Derivazione deriva da parlare Sinonimi ( senso figurato ) espressivo, intenso

espressivo, intenso (senso figurato) lampante, evidente, palese, chiaro, ovvio, manifesto, visibile, lapalissiano Contrari ( senso figurato ) inespressivo, scialbo

inespressivo, scialbo (senso figurato) oscuro, ambiguo, enigmatico Parole derivate libro parlante, mira parlante, semiparlante Altre Definizioni con parlante; grillo; pinocchio; Un consigliere sgradito a Pinocchio; Lo è il coniglio Harvey in un famoso film; Il verso del grillo; Hanno aderito alle proposte politiche di Grillo; Pinocchio è il più famoso; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il Grillo di Pinocchio

PARLANTE

P

A

R

L

A

N

T

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Il Grillo di Pinocchio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.