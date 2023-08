Hanno aderito alle proposte politiche di Grillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno aderito alle proposte politiche di Grillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PENTASTELLATI

Significato/Curiosita : Hanno aderito alle proposte politiche di grillo

Elezioni politiche del 2013), a beppe grillo competevano la presidenza e la rappresentanza legale. tramite il blog e gli spettacoli di grillo e attraverso... "forza politica". i militanti sono usualmente definiti cinque stelle, pentastellati o grillini, sebbene essi ritengano quest'ultima definizione riduttiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

