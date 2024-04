La Soluzione ♚ La fodera sotto le lenzuola La definizione e la soluzione di 14 lettere: La fodera sotto le lenzuola. COPRIMATERASSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La fodera sotto le lenzuola: La scabbia è una malattia contagiosa della pelle. Si verifica tra gli esseri umani e in altri animali. È stata classificata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come una patologia legata all'acqua. È causata, principalmente, dall'acaro Sarcoptes scabiei, un parassita molto piccolo e di solito non direttamente visibile, che si inocula sotto la pelle del soggetto colpito provocando un intenso prurito allergico. L'infestazione negli animali causata da specie di acari simili viene chiamata "rogna sarcoptica". La malattia può essere trasmessa da oggetti, ma più spesso dal contatto diretto pelle-pelle, con un elevato rischio dopo un ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La scabbia è una malattia contagiosa della pelle. Si verifica tra gli esseri umani e in altri animali. È stata classificata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come una patologia legata all'acqua. È causata, principalmente, dall'acaro Sarcoptes scabiei, un parassita molto piccolo e di solito non direttamente visibile, che si inocula sotto la pelle del soggetto colpito provocando un intenso prurito allergico. L'infestazione negli animali causata da specie di acari simili viene chiamata "rogna sarcoptica". La malattia può essere trasmessa da oggetti, ma più spesso dal contatto diretto pelle-pelle, con un elevato rischio dopo un ... fodera m sing (pl.: fodere) telo in tessuto aggiuntivo coprimaterasso oppure proprio le lenzuola medesime la fodera del materasso (per estensione) porta-arma Sillabazione fò | de | ra Pronuncia IPA: /'fdera/ Etimologia / Derivazione deriva da fodero, dal germanico fodr Sinonimi rivestimento, copertura, involucro

( per estensione ) federa

federa astuccio, custodia Parole derivate controfodera, foderato Alterati ( diminutivo ) foderina

foderina (spregiativo) foderaccia, foderuccia Altre Definizioni con coprimaterasso; fodera; sotto; lenzuola; Un sacchetto di fodera; Sacchetto di fodera; Le abbiamo tutti sotto il naso; Il Lanka situato sotto l India; Il Lanka che sta sotto l India; Negozio di tessuti e lenzuola; Si prepara con le lenzuola; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La fodera sotto le lenzuola

COPRIMATERASSO

