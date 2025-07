Il filo del pescatore nei cruciverba: la soluzione è Lenza

LENZA

Curiosità e Significato di Lenza

Perché la soluzione è Lenza? La parola lenza si riferisce a un filo resistente usato dai pescatori per catturare i pesci, ma può anche indicare una linea sottile e resistente in senso figurato. È un termine che richiama l’immaginario della pesca e della pazienza, simbolo di attesa e precisione. In breve, lenza rappresenta la connessione tra l’uomo e il mare, un filo invisibile ma essenziale.

Come si scrive la soluzione Lenza

L Livorno

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A R I G R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGRARI" AGRARI

