La Soluzione ♚ Era la capitale nigeriana La definizione e la soluzione di 5 lettere: Era la capitale nigeriana. LOGOS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Era la capitale nigeriana: Logos (in greco antico: , lógos, corrispondente al latino verbum e all'ebraico davar) deriva dal greco lég (), che significa scegliere, raccontare, enumerare, parlare, pensare, e quindi è traducibile come «parola», «discorso», o «ragione».I termini latini corrispondenti (ratio, oratio) si rifanno con il loro significato di calcolo, discorso, al senso originario della parola che successivamente ha assunto nella lingua greca molteplici significati: «stima, studio, apprezzamento, relazione, legame, proporzione, misura, ragion d'essere, causa, spiegazione, frase, enunciato, definizione, argomento, ragionamento, ragione, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Logos (in greco antico: , lógos, corrispondente al latino verbum e all'ebraico davar) deriva dal greco lég (), che significa scegliere, raccontare, enumerare, parlare, pensare, e quindi è traducibile come «parola», «discorso», o «ragione».I termini latini corrispondenti (ratio, oratio) si rifanno con il loro significato di calcolo, discorso, al senso originario della parola che successivamente ha assunto nella lingua greca molteplici significati: «stima, studio, apprezzamento, relazione, legame, proporzione, misura, ragion d'essere, causa, spiegazione, frase, enunciato, definizione, argomento, ragionamento, ragione, ... logos ( approfondimento) m sing (storia) (filosofia) termine usato con vari significati nella filosofia greca, greco-ebraica e cristiana e può riferirsi, a seconda della scuola o del contesto, a pensiero, discorso, ragione, razionalità, fuoco, sapienza divina, verbo divino Sillabazione lo | gos Pronuncia IPA: /'lgos/ Etimologia / Derivazione traslitterazione del greco antico (lógos) che come significato principale ha "parola" da cui "discorso" e in seguito i vari significati filosofici Sinonimi ragione, intelletto, pensiero, discorso

(teologia) Parola, Cristo, Sacra Scrittura, Vangelo Varianti logo, lógos

La risposta a Era la capitale nigeriana

LOGOS

La risposta di 5 lettere per risolvere 'Era la capitale nigeriana' è verificata.