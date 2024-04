La definizione e la soluzione di 10 lettere: La capitale del Land Sassonia-Anhalt. MAGDEBURGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Magdeburgo (in tedesco Magdeburg; in basso tedesco Meideborg; nota in italiano storico come Madeburgo) è una città extracircondariale (targa MD), capitale del Land Sassonia-Anhalt. Con i suoi 239 364 abitanti è la seconda città del proprio stato federato per popolazione - dopo Halle - e uno dei tre Oberzentren del Land designati dal piano nazionale di sviluppo 2002. La città è famosa per il proprio consistente patrimonio storico-artistico, tra cui spicca il Palazzo Imperiale di Ottone I, imperatore del Sacro Romano Impero. Ospita sia la sede vescovile evangelica, sia quella cattolica. Sul territorio sono presenti due università: la ...

Magdeburgo ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) città della Germania nordorientale, capitale dello stato federato della Sassonia-Anhalt

Sillabazione

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

