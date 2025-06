Confina con la Pennsylvania nei cruciverba: la soluzione è New Jersey

NEW JERSEY

Curiosità e Significato di "New Jersey"

Perché la soluzione è New Jersey? Confina con la Pennsylvania indica che un luogo o uno stato condivide un confine terrestre con la Pennsylvania, una delle regioni degli Stati Uniti. In questo caso, la soluzione è New Jersey, uno degli stati che si affacciano sulla Pennsylvania, delimitandone il territorio e creando una linea di confine condivisa. Questa espressione aiuta a capire le relazioni geografiche tra le diverse aree.

Come si scrive la soluzione New Jersey

Se "Confina con la Pennsylvania" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

E Empoli

W Washington

J Jolly

E Empoli

R Roma

S Savona

E Empoli

Y Yacht

