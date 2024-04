La Soluzione ♚ I bus da e per l aeroporto La definizione e la soluzione di 7 lettere: I bus da e per l aeroporto. SHUTTLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I bus da e per l aeroporto: Lo Space Transportation System (STS), comunemente noto come Space Shuttle, Navetta Spaziale o Shuttle, è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile della NASA, l'ente governativo statunitense responsabile dei programmi spaziali, adibito a missioni spaziali in orbita intorno alla Terra. Lanciato in orbita per la prima volta il 12 aprile 1981, ha portato a termine la sua ultima missione il 21 luglio 2011. Inglese Locuzione nominale Significato e Curiosità su: Lo Space Transportation System (STS), comunemente noto come Space Shuttle, Navetta Spaziale o Shuttle, è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile della NASA, l'ente governativo statunitense responsabile dei programmi spaziali, adibito a missioni spaziali in orbita intorno alla Terra. Lanciato in orbita per la prima volta il 12 aprile 1981, ha portato a termine la sua ultima missione il 21 luglio 2011. space shuttle navetta spaziale Locuzione nominale space shuttle ( approfondimento) m (forestierismo) (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) navetta spaziale progettata e realizzata negli Stati Uniti, munita di alette che le permettono, dopo essere stata lanciata in orbita per mezzo di razzi vettori, di muoversi in modo autonomo nello spazio e poi di rientrare sulla Terra atterrando su una pista apposita Sillabazione Lemma non sillababile Pronuncia Etimologia / Derivazione Letteralmente navetta spaziale Altre Definizioni con shuttle; aeroporto; La metropoli USA con l aeroporto O Hare; La provincia con l aeroporto di Malpensa; Un aeroporto lombardo; Cerca altre soluzioni cruciverba

SHUTTLE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'I bus da e per l aeroporto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.