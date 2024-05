È andato e tornato dallo spazio 133 volte

Significato della soluzione per: E andato e tornato dallo spazio 133 volte

Lo Space Transportation System (STS), comunemente noto come Space Shuttle, Navicella Spaziale o Shuttle, è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile della NASA, l'ente governativo statunitense responsabile dei programmi spaziali, adibito a missioni spaziali in orbita intorno alla Terra. Lanciato in orbita per la prima volta il 12 aprile 1981, ha portato a termine la sua ultima missione il 21 luglio 2011.

Inglese: Locuzione nominale: space shuttle . navetta spaziale. Italiano: Locuzione nominale: space shuttle ( approfondimento) m . (forestierismo) (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) navetta spaziale progettata e realizzata negli Stati Uniti, munita di alette che le permettono, dopo essere stata lanciata in orbita per mezzo di razzi vettori, di muoversi in modo autonomo nello spazio e poi di rientrare sulla Terra atterrando su una pista apposita.