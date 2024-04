La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una virtù che rifulge. EROISMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un eroe o un'eroina è una persona reale o un personaggio immaginario protagonista che, di fronte al pericolo, combatte le avversità attraverso imprese di ingegno, coraggio o forza fisica che possono comportare il consapevole sacrificio di sé stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. Come altri termini precedentemente specifici, l'eroe è spesso usato per riferirsi a qualsiasi genere, sebbene l'eroina si riferisca solo alle donne. Il tipo di eroe originale dell'epica classica faceva queste cose per amore della gloria e dell'onore. Gli eroi postclassici e moderni, d'altra parte, compiono grandi azioni o atti disinteressati per ...

eroismo ( approfondimento) m inv

straordinario coraggio (per estensione) ampie capacità di lotta, difesa ed azione dimostrate contro quanto moralmente ritenuto destabilizzante, pericoloso e minaccioso contro le associazioni criminali, l'eroismo delle forze dell'ordine è acclamato anche dai cittadini

Sillabazione

e | ro | ì | smo

Pronuncia

IPA: /ero'izmo/

Etimologia / Derivazione

deriva dalla contrazione di eroico (dal latino heroicus, che deriva dal greco ) e dal suffissso -ismo

Citazione

Sinonimi

coraggio, valore, audacia, forza, ardimento, grandezza, prodezza, nobiltà

Contrari