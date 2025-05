Rifulge per idiozia nei cruciverba: la soluzione è Cretino

CRETINO

Curiosità e Significato di "Cretino"

La parola Cretino è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cretino.

Perché la soluzione è Cretino? La parola cretino è spesso utilizzata per descrivere qualcuno che agisce in modo sciocco o ingenuo, senza considerare le conseguenze delle proprie azioni. Originariamente, il termine derivava da un'espressione francese che si riferiva a una persona con disabilità intellettive, ma nel tempo ha acquisito un'accezione più generale e colloquiale. Oggi, viene impiegato nel linguaggio informale per sottolineare comportamenti poco intelligenti o decisioni avventate.

Come si scrive la soluzione Cretino

Hai davanti la definizione "Rifulge per idiozia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

