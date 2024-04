La Soluzione ♚ Un tipo affettato La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un tipo affettato. SNOB Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un tipo affettato: Snob è un termine che viene utilizzato per identificare una categoria di persone che imitano i modi ed il modo di vivere di classi sociali superiori, atteggiandosi in maniera raffinata e altezzosa. Sostantivo Significato e Curiosità su: Snob è un termine che viene utilizzato per identificare una categoria di persone che imitano i modi ed il modo di vivere di classi sociali superiori, atteggiandosi in maniera raffinata e altezzosa. snob ( approfondimento) m e f inv (forestierismo) (sociologia) chi ostenta opinioni e modi di fare riconducibili a classi sociali elevate, pur non facendone parte (per estensione) chi frequenta classi sociali elevate, spesso per opportunismo Sillabazione snòb Pronuncia IPA: /'znb/ Etimologia / Derivazione dall'inglese snob lemma di etimologia incerta; forse da un equivalente anglosassone di "ciabattino", "calzolaio" Sinonimi elegante, raffinato, ricercato, distinto, chic, sofisticato, eccentrico, stravagante, bizzarro, esibizionista

( spregiativo ) ( per estensione ) originale, strano

originale, strano (senso figurato) costruito Contrari naturale, semplice, spontaneo

sincero, onesto, leale

( per estensione ) vero

vero ( per estensione ) indulgente

indulgente (senso figurato) aperto Parole derivate snobbare, snobbato, snobismo, snobista, snobistico Alterati (accrescitivo) snobbone Altre Definizioni con snob; tipo; affettato; Ostenta modi raffinati; Un affettato elegantone; Affettato in società; Un tipo di insalata; Un tipo di assemblee; Un tipo di carte da gioco; Dolce che si serve affettato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un tipo affettato

SNOB

S

N

O

B

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Un tipo affettato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.