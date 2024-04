La Soluzione ♚ I tempi in cui non ci si vedeva La definizione e la soluzione di 3 lettere: I tempi in cui non ci si vedeva. BUI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I tempi in cui non ci si vedeva: Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su bui pl plurale di buio Sostantivo, forma flessa bui m pl plurale di buio Sillabazione Etimologia / Derivazione vedi buio Sinonimi neri, tenebrosi, tetri, lugubri, oscuri, scuri, foschi, nuvolosi, caliginosi

( senso figurato ) corrucciati, tristi, preoccupati, cupi , mesti

corrucciati, tristi, preoccupati, cupi , mesti ( senso figurato ) astrusi, incomprensibili, misteriosi, indistinti, intricati, impenetrabili

astrusi, incomprensibili, misteriosi, indistinti, intricati, impenetrabili (senso figurato) barbari, incivili, primitivi Contrari chiari, luminosi, limpidi

( senso figurato ) tranquilli, sereni, spensierati

tranquilli, sereni, spensierati ( senso figurato ) comprensibili, accessibili

comprensibili, accessibili (senso figurato) evoluti, civili, illuminati Altre Definizioni con bui; tempi; vedeva; Calcolatrice usata in altri tempi; Noi ai tempi di Cesare; I tempi che si rimpiangono; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a I tempi in cui non ci si vedeva

BUI

B

U

I

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'I tempi in cui non ci si vedeva' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.