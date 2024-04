La Soluzione ♚ Lo Stato con Tripoli La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo Stato con Tripoli. LIBIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo stato con tripoli: La Libia (AFI: /'libja/; in arabo , Libiya), ufficialmente Stato della Libia, è uno Stato del Nordafrica. Occupa la parte centrale del Nordafrica, affacciandosi sul Mar Mediterraneo intorno al Golfo della Sirte, tra il 10º e il 25º meridiano est; la Libia è il quarto paese dell'Africa per superficie, il diciassettesimo del mondo. Confina a nord-ovest con la Tunisia, a ovest con l'Algeria, a sud con il Niger e il Ciad, a sud-est con il Sudan, a est con l'Egitto. Nome proprio Significato e Curiosità su: La Libia (AFI: /'libja/; in arabo , Libiya), ufficialmente Stato della Libia, è uno Stato del Nordafrica. Occupa la parte centrale del Nordafrica, affacciandosi sul Mar Mediterraneo intorno al Golfo della Sirte, tra il 10º e il 25º meridiano est; la Libia è il quarto paese dell'Africa per superficie, il diciassettesimo del mondo. Confina a nord-ovest con la Tunisia, a ovest con l'Algeria, a sud con il Niger e il Ciad, a sud-est con il Sudan, a est con l'Egitto. Libia ( approfondimento) f inv (toponimo) (geografia) stato dell'Africa settentrionale, che confina con la Tunisia e l'Algeria ad ovest, il Niger e il Ciad a sud, e il Sudan e l'Egitto ad est, e la cui capitale è Tripoli Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Parole derivate libico Iperonimi Africa Altre Definizioni con libia; stato; tripoli; Tra l Algeria e l Egitto; I fenici vi fondarono Leptis Magna; Il completo restauro di un edificio in stato di abbandono; Uno Stato petrolifero africano; Lo Stato sulla punta della penisola di Malacca; Lo Stato di Tripoli; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo Stato con Tripoli

LIBIA

La risposta di 5 lettere per risolvere 'Lo Stato con Tripoli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.