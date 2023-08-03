Lo Stato di Tripoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo Stato di Tripoli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo Stato di Tripoli' è 'Libia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBIA

Perché la soluzione è Libia? La Libia è un paese del Nord Africa che ha conosciuto un lungo passato di dominazioni e cambi di governo. La sua storia è stata segnata da eventi che hanno influenzato profondamente la sua identità e la sua struttura politica. La città di Tripoli, capitale e principale insediamento, rappresenta il cuore di questo stato. La Libia si distingue per le sue vaste risorse naturali e per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, elementi fondamentali per la sua storia e economia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato di Tripoli". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo Stato di Tripoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Libia

Per risolvere la definizione "Lo Stato di Tripoli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato di Tripoli" conferma che la soluzione 'Libia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Libia

L Livorno I Imola B Bologna I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato di Tripoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Libia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha per capitale TripoliUno Stato nordafricanoVi sorge BengasiLo Stato con TripoliLo stato di chi ha una metà in piùLo Stato africano con KigaliLo Stato con capitale Salt Lake CityLo Stato che ha per capitale Lima