La definizione e la soluzione di 8 lettere: Spregevole informatore. DELATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

delatore m sing

persona che , venendo meno alla fiducia accordatagli da qualcuno, lo denuncia all'autorità competente per reati da lui perpetrati

Sillabazione

de | la | tó | re

Pronuncia

IPA: /dela'tore/

Etimologia / Derivazione

dal latino deferre (delatorem dal participio passato delatum) e prima da ferre (portare) preceduto dalla preposizione de-: "portare da un luogo all'altro, riportare (notizia)"

Sinonimi

accusatore, spia, informatore, traditore

Contrari