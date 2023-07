Il suffisso che rende una parola spregevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suffisso che rende una parola spregevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PEGGIORATIVO

Significato/Curiosità : Il suffisso che rende una parola spregevole

Il suffisso che rende una parola spregevole o peggiorativo è detto "pejorativo". Esso viene aggiunto a una parola di base per trasmettere un significato negativo o dispregiativo, spesso con l'intento di denigrare o sminuire qualcosa o qualcuno. L'uso di suffissi pejorativi può alterare il significato originale di una parola, portando con sé una connotazione negativa che può essere percepita come offensiva o insultante. È importante essere consapevoli dell'impiego di tali termini per evitare di danneggiare la comunicazione e di mancare di rispetto agli altri. La scelta delle parole è fondamentale per promuovere un dialogo rispettoso e costruttivo.

Altre risposte alla domanda : Il suffisso che rende una parola spregevole : suffisso; rende; parola; spregevole; suffisso per diminutivi plurali; suffisso per sostanze proteiche; suffisso da participi passati; Un suffisso da sostanze chimiche; suffisso per riflessivi; Il navigatore da cui prende nome l America; Il crostaceo che si prende commettendo uno sbaglio; rende lordo il netto; L alza chi si arrende ; Sorvegliare prende rsi cura; Viene rappresentata senza dire una sola parola ; Cosi è una parola prolungata in modo monotono; Una sillaba in parola ; parola di nuovo conio; parola accentata sull ultima sillaba; Vile, spregevole ; spregevole delatore; Persona volgare e spregevole ; Uno spregevole mentitore; Malvagio e spregevole ;

