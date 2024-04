La Soluzione ♚ Recipiente di latta La definizione e la soluzione di 6 lettere: Recipiente di latta. BIDONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Recipiente di latta: Il bidone è un film del 1955 diretto da Federico Fellini, scritto dal regista insieme a Ennio Flaiano e Tullio Pinelli. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il bidone è un film del 1955 diretto da Federico Fellini, scritto dal regista insieme a Ennio Flaiano e Tullio Pinelli. bidone m sing (pl.: bidoni) recipiente cilindrico dotato di coperchio di parecchi litri di capacità, spesso fornito di manici (senso figurato) (popolare) ciò che è privo di valore Sillabazione bi | dó | ne Pronuncia IPA: /bi'done/ Etimologia / Derivazione dal francese bidon Sinonimi (della benzina, del latte) barile, fusto, latta, tanica

barile, fusto, latta, tanica (dell’immondizia) pattumiera

pattumiera ( senso figurato ) buono a nulla, bidonata, fregatura, frode, imbroglio, inganno, raggiro, truffa,

buono a nulla, bidonata, fregatura, frode, imbroglio, inganno, raggiro, truffa, ( senso figurato ) ( popolare ) trabiccolo, catorcio, macinino;

trabiccolo, catorcio, macinino; ( popolare ) , pacco, truffa

, pacco, truffa (sport) incapace,

incapace, ( familiare ) schiappa

schiappa (senso figurato) cane, brocco Contrari buon affare, occasione

asso, campione, fuoriclasse Parole derivate (familiare) bidonata, bidonista, bidonare Proverbi e modi di dire tirare un bidone : non presentarsi ad un appuntamento Altre Definizioni con bidone; recipiente; latta; Recipiente per l immondizia; Recipiente cilindrico o fregatura; Panciuto recipiente di coccio; Un recipiente dei barbieri; Una piastra di latta bucherellata; Una latta molto robusta; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Recipiente di latta

BIDONE

B

I

D

O

N

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Recipiente di latta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.