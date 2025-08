Reggono la funicolare nei cruciverba: la soluzione è Cavi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Reggono la funicolare' è 'Cavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVI

Curiosità e Significato di Cavi

La soluzione Cavi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cavi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cavi? Cavi sono i fili o funi metallici che sostengono e muovono le funicolari, le linee di trasporto su rotaia o a fune in salita. Sono essenziali per garantire stabilità e funzionamento, collegando le stazioni e permettendo il movimento dei veicoli. In sintesi, i cavi sono il cuore delle funicolari, mantenendo tutto in equilibrio e sicurezza durante il viaggio.

Come si scrive la soluzione Cavi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Reggono la funicolare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

V Venezia

I Imola

