La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un rimedio alla meglio. TOPPA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Sfondamento dei cieli Gurren Lagann (, Tengen toppa Guren Ragan) è una serie televisiva anime di genere fantascientifico realizzata dallo studio Gainax e co-prodotta da Aniplex e Konami. La serie, di 27 episodi, è andata in onda per la prima volta su TV Tokyo il 1º aprile 2007. In Italia i diritti dell'anime sono stati acquistati dalla Dynit, e la serie è stata trasmessa in prima TV sul canale digitale terrestre Rai 4 dal 24 settembre 2009 al 1º aprile 2010 alle ore 22:45. Dall'anime sono stati tratti due film riassuntivi, commercializzati anche in Italia e distribuiti dalla Dynit, e un manga, che viene pubblicato in Italia dalla ...

toppa f sing (pl.: toppe)

frammento di tessuto che permette di ripararne un altro buco della serratura (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

toppa

terza persona singolare dell'indicativo presente di toppare seconda persona singolare dell'imperativo di toppare

Sillabazione

tòp | pa

Pronuncia

IPA: /'tppa/

Etimologia / Derivazione

vedi toppare

Sinonimi

(di stoffa, cuoio, gomma) pezza, rattoppo, ricucitura, rammendo, rappezzatura, tassello

pezza, rattoppo, ricucitura, rammendo, rappezzatura, tassello (senso figurato) accomodamento, rimedio, palliativo, riparo

Contrari

(di stoffa, cuoio, gomma) strappo, sdrucitura

strappo, sdrucitura (senso figurato) danno, guaio, pasticcio

Parole derivate