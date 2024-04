La Soluzione ♚ Non la conosce il fannullone La definizione e la soluzione di 6 lettere: Non la conosce il fannullone. FATICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non la conosce il fannullone: La fatica o affaticamento è una sensazione soggettiva di stanchezza ad insorgenza graduale, distinta quindi dall'astenia; a differenza di quest'ultima, inoltre, la fatica può essere alleviata da un periodo variabile di riposo. L'affaticamento può avere cause fisiche o mentali: la fatica fisica è la temporanea inabilità di un muscolo a mantenere un'adeguata efficienza funzionale ed è proporzionale all'intensità dell'esercizio. La fatica mentale, invece, è un transitorio declino delle funzioni cognitive in conseguenza di periodi prolungati di intensa attività mentale. Può manifestarsi con sonnolenza, letargia o facilità alla ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La fatica o affaticamento è una sensazione soggettiva di stanchezza ad insorgenza graduale, distinta quindi dall'astenia; a differenza di quest'ultima, inoltre, la fatica può essere alleviata da un periodo variabile di riposo. L'affaticamento può avere cause fisiche o mentali: la fatica fisica è la temporanea inabilità di un muscolo a mantenere un'adeguata efficienza funzionale ed è proporzionale all'intensità dell'esercizio. La fatica mentale, invece, è un transitorio declino delle funzioni cognitive in conseguenza di periodi prolungati di intensa attività mentale. Può manifestarsi con sonnolenza, letargia o facilità alla ... fatica ( approfondimento) f sing (pl.: fatiche) (fisiologia) (medicina) sforzo fisico o mentale compiuto nell'attuazione di un'attività rigorosa e metodica, che causa progressiva diminuzione di resistenza fisica non reggere alla fatica condizione di un organo risultante dopo un lavoro prolungato dovuta ad esaurimento di sostanze energetiche e nel deficit di ossigeno risultato di uno sforzo fisico o mentale con diminuzione di volontà e di attenzione scrisse quel libro con immensa fatica (fisica) (chimica) (tecnologia) (ingegneria) condizione di resistenza a cui viene sottoposto un elemento strutturale, perlopiù metallico, mediante sollecitazione di carico Voce verbale fatica terza persona singolare dell'indicativo presente di faticare se un paziente fatica a respirare il cervello invia stimoli per aumentare l'attività dei muscoli respiratori e far entrare più aria con la controindicazione di giungere ad un affaticamento muscolare che può bloccare la respirazione seconda persona singolare dell'imperativo presente di faticare Sillabazione fa | tì | ca Pronuncia IPA: /fa'tika/ Etimologia / Derivazione dal latino fatiga, derivato di fatigare cioè "mancare" (di resistenza fisica) Citazione Sinonimi (sostantivo) sforzo, impegno, cura, faticata, sgobbata, tirata

sforzo, impegno, cura, faticata, sgobbata, tirata ( familiare ) sfacchinata, strapazzata

sfacchinata, strapazzata stanchezza, affaticamento, debolezza, spossatezza, esaurimento, prostrazione

( per estensione ) lavoro, impresa, opera

lavoro, impresa, opera ( senso figurato ) difficoltà, angoscia, tormento, affanno, pena, stento, travaglio

difficoltà, angoscia, tormento, affanno, pena, stento, travaglio ( tecnica ) usura

usura ( senso figurato ) disagio, difficoltà

disagio, difficoltà (disagio, difficoltà) pena, travaglio

pena, travaglio (il risultato di un lavoro...) attività, lavoro, opera, prodotto, impresa

attività, lavoro, opera, prodotto, impresa (terza persona singolare dell'indicativo presente di faticare) fa fatica, si affatica, si dà da fare, si impegna, lavora, si stanca, si sforza, si spossa, si sfianca, si strapazza, sfacchina, sgobba, si esaurisce

fa fatica, si affatica, si dà da fare, si impegna, lavora, si stanca, si sforza, si spossa, si sfianca, si strapazza, sfacchina, sgobba, si esaurisce pena, soffre, stenta, suda Contrari (sostantivo) ozio, relax, riposo,

ozio, relax, riposo, energia, forza, instancabilità, vigore, vigoria.

( senso figurato ) gioia, piacere

gioia, piacere (terza persona singolare dell'indicativo presente di faticare) riposa, si riposa, si rilassa, sta in ozio Parole derivate affaticare, faticare, scansafatiche Alterati ( diminutivo ) fatichetta

fatichetta ( vezzeggiativo ) faticuccia

faticuccia (peggiorativo) faticaccia Proverbi e modi di dire campar senza fatica è una voglia molto antica : l'ozio è qualcosa di antico

: l'ozio è qualcosa di antico fare una fatica di Sisifo: fare un lavoro molto impegnativo ma sostanzialmente inutile Altre Definizioni con fatica; conosce; fannullone; Pesante sfacchinata; Resistente al lavoro; Conosce le buone maniere; Chi la conosce sa come si fa; Chi ne fa molti conosce il mondo; Lo dice il fannullone; Cerca di scansarlo il fannullone;

