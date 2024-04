La Soluzione ♚ Fornito di immagini La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fornito di immagini. FIGURATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fornito di immagini: Il capitello (dal latino capitellum) rappresenta l'elemento superiore del sostegno verticale (colonna, lesena) degli ordini architettonici e la sua funzione decorativa è quella di mediare tra la superficie curva del fusto della colonna e quella rettilinea dell'architrave. Questa funzione ha trovato diverse soluzioni. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il capitello (dal latino capitellum) rappresenta l'elemento superiore del sostegno verticale (colonna, lesena) degli ordini architettonici e la sua funzione decorativa è quella di mediare tra la superficie curva del fusto della colonna e quella rettilinea dell'architrave. Questa funzione ha trovato diverse soluzioni. figurato m sing

espresso tramite immagini, figure comprensivo di figure questo è un libro figurato detto di linguaggio che usa metafore e altre figure retoriche hai avuto un'idea, in senso figurato ti si è accesa una lampadina (danza) detto di ballo che usa particolari figure (araldica) attributo araldico che si applica a mezzelune, bisanti o specchi nei quali compare un volto umano (per il sole e la luna è attributo essenziale e non occorre dirlo) (matematica) di numero intero pari al numero di punti di particolari configurazioni geometriche Voce verbale figurato participio passato di figurare Sillabazione fi | gu | rà | to Pronuncia IPA: /figu'rato/ Etimologia / Derivazione da figurare Sinonimi ('comprensivo di figure) decorato, illustrato

decorato, illustrato allegorico, metaforico, simbolico, traslato Contrari letterale, proprio

FIGURATO

La soluzione verificata di 8 lettere per risolvere 'Fornito di immagini' è.