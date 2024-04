La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un cronista che va a caccia di immagini. FOTOREPORTER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il fotoreporter è un giornalista che racconta i fatti attraverso le immagini fotografiche. Oltre a raccontare la cronaca con le immagini è spesso autore degli articoli che compongono il servizio. In casi più limitati, il fotoreporter accompagna il giornalista scrivente nei luoghi dove è inviato. Dove non esiste come figura professionale, se iscritto all'ordine dei giornalisti, può essere considerato un giornalista a tutti gli effetti, altrimenti viene definito come fotografo.

fotoreporter ( approfondimento) m sing

(forestierismo) (professione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

fo | to | re | pòr | ter

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

formato da ,foto- e da reporter ( dall'inglese to report cioè "riportare, riferire")

