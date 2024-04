La Soluzione ♚ Un dilettante che esce a caccia di immagini La definizione e la soluzione di 11 lettere: Un dilettante che esce a caccia di immagini. FOTOAMATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un dilettante che esce a caccia di immagini: Il fotoamatore è un fotografo amatoriale che produce fotografie. La fotografia amatoriale è uno degli hobby più popolari. La foto amatoriale può anche essere considerata come uno dei generi di arte informale, come a volte le immagini inavvertitamente eseguite su un alto livello artistico. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il fotoamatore è un fotografo amatoriale che produce fotografie. La fotografia amatoriale è uno degli hobby più popolari. La foto amatoriale può anche essere considerata come uno dei generi di arte informale, come a volte le immagini inavvertitamente eseguite su un alto livello artistico. fotoamatore ( approfondimento) m sing chi si dedica alla fotografia non professionale con passione Sillabazione fo | to | a | ma | tó | re Pronuncia IPA: /,ftoama'tore/ Etimologia / Derivazione formato da foto- ed amatore Altre Definizioni con fotoamatore; dilettante; esce; caccia; immagini; Può diventarlo il dilettante; Particolarmente abile seppur dilettante; Esce dal seminario; Esce dagli alveari a primavera; Un cronista che va a caccia di immagini; Cronista a caccia di immagini; Cerca altre soluzioni cruciverba

