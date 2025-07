Cosi è la faccia del tipaccio nei cruciverba: la soluzione è Losca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cosi è la faccia del tipaccio' è 'Losca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOSCA

Curiosità e Significato di Losca

Vuoi sapere di più su Losca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Losca.

Perché la soluzione è Losca? LOSCA è un termine colloquiale usato in alcune regioni italiane per indicare una persona brutta o sgradevole da vedere. Deriva dall'espressione dialettale, spesso usata in modo scherzoso o ironico, per descrivere qualcuno con un volto poco gradevole. È un esempio di come il dialetto arricchisca il linguaggio quotidiano e le sue sfumature. Insomma, un modo colorito per commentare l’aspetto di qualcuno.

Come si scrive la soluzione Losca

Non riesci a risolvere la definizione "Cosi è la faccia del tipaccio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L S O I B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIBILO" SIBILO

