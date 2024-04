La Soluzione ♚ Dividere a metà La definizione e la soluzione di 8 lettere: Dividere a metà. BISECARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dividere a meta: La trisezione di un angolo, vale a dire la costruzione di un angolo di ampiezza un terzo di un altro angolo qualsiasi dato, assieme al problema della duplicazione del cubo e a quello della quadratura del cerchio, è uno dei tre problemi classici della geometria greca che, come ha dimostrato algebricamente Pierre-Laurent Wantzel nel 1837, non si può risolvere con riga e compasso, ossia con costruzioni geometriche che impiegano solo rette e circonferenze. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: La trisezione di un angolo, vale a dire la costruzione di un angolo di ampiezza un terzo di un altro angolo qualsiasi dato, assieme al problema della duplicazione del cubo e a quello della quadratura del cerchio, è uno dei tre problemi classici della geometria greca che, come ha dimostrato algebricamente Pierre-Laurent Wantzel nel 1837, non si può risolvere con riga e compasso, ossia con costruzioni geometriche che impiegano solo rette e circonferenze. bisecare (vai alla coniugazione) (matematica) , (geometria) secare, tagliare in due parti uguali tra loro una semiretta che biseca un angolo, un piano Sillabazione bi | se | cà | re Pronuncia IPA: /,bise'kare/ Etimologia / Derivazione composto di bi- e secare Termini correlati bisettore, bisettrice Altre Definizioni con bisecare; dividere; metà; Dividere un angolo a metà con una retta; Dividere in parti; Dividere staccare; La metà di two; Un oasi a metà; Un brindisi a metà; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Dividere a metà

BISECARE

B

I

S

E

C

A

R

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Dividere a metà' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.