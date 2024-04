La Soluzione ♚ Metà di quadruple

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DOPPIE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Meta di quadruple: Complessivo di livello juniores, con rispettivamente 73.25, 153.49 e 225.52 punti. è stata inoltre la prima pattinatrice al mondo a completare un quadruplo toe-loop... Tripla doppia è il termine che nella pallacanestro definisce una prestazione di un singolo giocatore, capace di raggiungere in una partita la doppia cifra in tre delle seguenti voci statistiche: punti, rimbalzi, assist, recuperi, stoppate. Il modo più comune di raggiungere una tripla doppia è attraverso le prime tre voci, anche se non sono rari i casi di particolari prestazioni difensive in cui sono stati realizzati almeno 10 recuperi o stoppate.

Altre Definizioni con doppie; metà; quadruple;