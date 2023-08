Dividere un angolo a metà con una retta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividere un angolo a metà con una retta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BISECARE

Significato/Curiosita : Dividere un angolo a meta con una retta

a piacere. un angolo convesso si dice angolo retto se i suoi due lati sono ortogonali, cioè un angolo retto è la metà di un angolo piatto. un angolo convesso... Immortale, parallelamente la sua resistenza mentale le ha permesso di bisecare la propria anima, fermando così la nascita. la metà divisa si è manifestata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

