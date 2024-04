La Soluzione ♚ Chi l ha marcio non ha scusanti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Chi l ha marcio non ha scusanti. TORTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chi l ha marcio non ha scusanti: Torto – termine comune per danno procurato ingiustamente Torto – termine comune per responsabilità civile Torto – cognome italiano Torto – fiume siciliano Daniela Torto – politica italiana Diana Torto – cantante jazz Aggettivo Significato e Curiosità su: Torto – termine comune per danno procurato ingiustamente Torto – termine comune per responsabilità civile Torto – cognome italiano Torto – fiume siciliano Daniela Torto – politica italiana Diana Torto – cantante jazz torto m sing che ha ricevuto un movimento di contorcimento Sostantivo torto ( citazioni) m sing (pl.: torti) danno procurato ingiustamente e intenzionalmente Voce verbale torto participio passato maschile singolare di torcere Sillabazione tòr | to Pronuncia IPA: /'trto/ Etimologia / Derivazione ( aggettivo) dal latino tortus

tortus (sostantivo) uso sostantivato dell'aggettivo torto

( participio passato) dal latino torquere cioè "torcere" Citazione Sinonimi (aggettivo) (di panni, filati) avvolto, attorcigliato, contorto, ritorto, strizzato

(di oggetto, barra) piegato, storto, curvato, curvo, inarcato

( senso figurato ) (dalla retta via) allontanato, distolto

(dalla retta via) allontanato, distolto (sostantivo) sgarbo, sopruso, ingiustizia, iniquità, cattiveria, offesa, sbaglio, scorrettezza, ingiuria, oltraggio, angheria, slealtà, infedeltà

(sostantivo) sgarbo, sopruso, ingiustizia, iniquità, cattiveria, offesa, sbaglio, scorrettezza, ingiuria, oltraggio, angheria, slealtà, infedeltà colpa, errore Contrari (aggettivo) (di panni, filati) steso, disteso, svolto, disfatto

(di oggetto, barra) raddrizzato, dritto

(sostantivo) ragione, giustizia, lealtà, correttezza, diritto Parole derivate capotorto Proverbi e modi di dire a torto: Avvolto fortemente su se stesso; Avvolto su se stesso; In romanesco marcio e malridotto;

