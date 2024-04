La definizione e la soluzione di 7 lettere: Avvolto su se stesso. ATTORTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

attorto (pl.: attorti)

Avvolto strettamente su sé stesso.

"un canapo a."

Voce verbale

attorto

participio passato di attorcere

Etimologia / Derivazione

vedi attorcere