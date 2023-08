In romanesco marcio e malridotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In romanesco marcio e malridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRACICO

Significato/Curiosita : In romanesco marcio e malridotto

Allo stesso tempo la famiglia degli asburgo-lorena, che accusa di essere "fracichi", cioè di salute molto cagionevole. alla fine viene concordato il suo matrimonio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

