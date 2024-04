La Soluzione ♚ C è chi la imita nuotando La definizione e la soluzione di 4 lettere: C è chi la imita nuotando. RANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. C e chi la imita nuotando: Con il nome comune di rana si indica la maggioranza degli anfibi appartenente all'ordine degli Anuri. In ambito tassonomico, è bene notare che il nome è invece attribuito esclusivamente ai membri del genere Rana. Sostantivo Significato e Curiosità su: Con il nome comune di rana si indica la maggioranza degli anfibi appartenente all'ordine degli Anuri. In ambito tassonomico, è bene notare che il nome è invece attribuito esclusivamente ai membri del genere Rana. rana f sing (pl.: rane) (zoologia) anfibio appartenente alla famiglia dei Ranidae Sillabazione rà | na Pronuncia IPA: /'rana/ Etimologia / Derivazione dal latino rana Parole derivate ranista, ranocchia, ranocchiaia, ranocchiesco, ranocchio Da non confondere con ranuncolo Iperonimi animale, vertebrato, eterotermo, anfibio, anure, ranide Proverbi e modi di dire uomo-rana Altre Definizioni con rana; imita; nuotando; Si abbatte ai piedi di un pendio; La città con più Albanesi; Rende impraticabile una strada; La imita il falsario; Un vocabolo il cui suono imita la cosa che significa; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a C è chi la imita nuotando

RANA

R

A

N

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'C è chi la imita nuotando' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.