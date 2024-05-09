Crollare sgretolarsi e cadere

Home / Soluzioni Cruciverba / Crollare sgretolarsi e cadere

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Crollare sgretolarsi e cadere' è 'Franare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Crollare sgretolarsi e cadere" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Crollare sgretolarsi e cadere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Franare? Il verbo franare descrive il processo di un edificio, una parete o una struttura che, a causa di cedimenti o deterioramenti, perde stabilità e si sgretola progressivamente. Quando un terreno o una costruzione franano, si verifica un cedimento improvviso o graduale che porta alla perdita di integrità e al crollo parziale o totale. Questo termine è spesso associato a situazioni di rischio o di degrado strutturale che compromettono la sicurezza. La fragilità può essere causata da vari fattori, tra cui erosione o deterioramento.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Crollare sgretolarsi e cadere nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Franare

Se la definizione "Crollare sgretolarsi e cadere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Crollare sgretolarsi e cadere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Franare:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Crollare sgretolarsi e cadere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Se è figurata non fa cadere ma incoraggiaPuò cadere tra capo e colloFa cadere in trappolaFece crollare il tempio dei FilisteiFa cadere con violenza per terra