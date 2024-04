La Soluzione ♚ Arrendersi cedere La definizione e la soluzione di 10 lettere: Arrendersi cedere. CAPITOLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Arrendersi cedere: Il capitolare è una legge o un'ordinanza emanata dai re o dagli imperatori franchi e i loro successori. Il termine deriva dal latino capitulare (diviso in capitoli o paragrafi). I capitolari erano il principale strumento di governo utilizzato dai re carolingi e regolavano moltissime questioni, dalla vita pubblica, sia laica che ecclesiastica, all'agricoltura, politica all'economia. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il capitolare è una legge o un'ordinanza emanata dai re o dagli imperatori franchi e i loro successori. Il termine deriva dal latino capitulare (diviso in capitoli o paragrafi). I capitolari erano il principale strumento di governo utilizzato dai re carolingi e regolavano moltissime questioni, dalla vita pubblica, sia laica che ecclesiastica, all'agricoltura, politica all'economia. capitolare m sing (pl.: capitolari) relativo ad un capitolo di religiosi Sostantivo capitolare ( approfondimento) m sing (pl.: capitolari) (storia) , (diritto) nel periodo carolingio complesso di legge promulgate dal re o dall'imperatore (cristianesimo) prete che appartiene ad un capitolo di canonici Verbo Intransitivo capitolare (vai alla coniugazione) (militare) arrendersi, a specifiche condizioni pattuite e accettate, da parte di un'entità militare precedentemente belligerante (per estensione) arrendersi di fronte alla superiorità dell'avversario Transitivo capitolare (vai alla coniugazione) (antico) dividere in capitoli Sillabazione ca | pi | to | là | re Pronuncia IPA: /kapito'lare/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) da capitolazione

da capitolazione (verbo) dal latino tardo *capitulare , derivato da capitulum , nel senso di "capitolo, clausola di (un trattato di) resa", e quindi nel senso di "arrendersi"

dal latino tardo , derivato da , nel senso di "capitolo, clausola di (un trattato di) resa", e quindi nel senso di "arrendersi" (religione) dal latino medievale capitularis Sinonimi arrendersi, chiedere la resa, venire a patti

(senso figurato) cedere, rinunciare, piegarsi, rassegnarsi, darsi per vinto, gettare la spugna, soccombere, Contrari resistere, combattere, lottare a oltranza

(senso figurato) perseverare, insistere Altre Definizioni con capitolare; arrendersi; cedere; Tirare le somme di un discorso; Riassumere un discorso; Non arrendersi; Scendere senza cedere; Cedere per una frana; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Arrendersi cedere

CAPITOLARE

C

A

P

I

T

O

L

A

R

E

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Arrendersi cedere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.