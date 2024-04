La Soluzione ♚ Cedere per una frana La definizione e la soluzione di 8 lettere: Cedere per una frana. SMOTTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cedere per una frana: Pisticci (Pëstìzzë, pronunciato /p'stits/ nel dialetto locale) è un comune italiano di 16 852 abitanti della provincia di Matera in Basilicata. Voce verbale Significato e Curiosità su: Pisticci (Pëstìzzë, pronunciato /p'stits/ nel dialetto locale) è un comune italiano di 16 852 abitanti della provincia di Matera in Basilicata. smottate seconda persona plurale dell'indicativo presente di smottare seconda persona plurale dell'imperativo di smottare participio passato femminile plurale di smottare Etimologia / Derivazione vedi smottare Altre Definizioni con smottare; cedere; frana; Arrendersi cedere; Scendere senza cedere; Ne cadde la frana del Vajont; Frana causata da forti piogge; Cerca altre soluzioni cruciverba

SMOTTARE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Cedere per una frana' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.