La Soluzione ♚ Riassumere un discorso La definizione e la soluzione di 12 lettere: Riassumere un discorso. RICAPITOLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su riassumere un discorso: ChatGPT (acronimo di Chat Generative Pre-trained Transformer, lett. "trasformatore generativo pre-addestrato") è un chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, sviluppato da OpenAI e specializzato nella conversazione con un utente umano. Sebbene abbia mostrato notevoli capacità nel generare testo simile a quello dell'uomo, è suscettibile di ereditare e amplificare i pregiudizi presenti nei loro dati di addestramento. Ciò può manifestarsi in rappresentazioni distorte o in un trattamento ingiusto di diversi dati demografici, come quelli basati su razza, genere, lingua e gruppi culturali. Inoltre, ChatGPT e GPT-4 spesso presentano limitazioni in termini di accuratezza fattuale. Altre Definizioni con ricapitolare; riassumere; discorso; Tirare le somme di un discorso; Riassumere compendiare; Riassumere in breve; Discorso assai lezioso e svenevole; Discorso religioso; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Riassumere un discorso

RICAPITOLARE

R

I

C

A

P

I

T

O

L

A

R

E

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Riassumere un discorso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.