La definizione e la soluzione di: Si ammira troppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: E io andiamo in genere poco d'accordo, soprattutto quando si tratta di pittura. lui ammira dauet, daubigny, ziem e il grande rousseau, tutta gente che...

Il narcisismo, nel linguaggio di tutti i giorni, è la tendenza e l'atteggiamento psicologico di compiaciuta ed eccessiva ammirazione di sé stessi, per lo più sinonimo di egocentrismo, egoismo, vanità e presunzione. In psicologia, il termine è utilizzato sia per descrivere il sano amor proprio, cioè il normale amore per se stessi, sia l'insano egocentrismo causato da un disturbo del senso di sé, che si riflette nelle relazioni con se stessi e con gli altri. Applicato a un gruppo sociale, il narcisismo a volte indica elitismo o indifferenza nei confronti della condizione altrui.

Il termine narcisismo presenta quindi una vasta gamma di significati, a seconda che venga utilizzato per descrivere un tratto della personalità, un concetto della teoria psicoanalitica, un disturbo mentale, un problema sociale o culturale.

E' una delle caratteristiche della tre personalità della triade oscura, insieme al machiavellismo e alla psicopatia.

Italiano

Aggettivo

narcisista m e f sing

di persona affetta da un eccessivo amore di sé stessa

Sostantivo

narcisista m e f sing

persona affetta da un eccessivo amore di sé stessa

Sillabazione

nar | ci | sì | sta

Pronuncia

IPA: /narti'zista/

Etimologia / Derivazione

da narcisismo,a sua volata derivazione di Narciso

Parole derivate