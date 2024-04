La Soluzione ♚ Un brindisi a metà La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un brindisi a metà. CIN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un brindisi a meta: Italiano Verbo Transitivo Significato e Curiosità su cincinnare (vai alla coniugazione) (regionale) acconciare il capo con arte Sillabazione cin | cin | nà | re Pronuncia IPA: /tin.tin'na.re/, [tintin'näre] Etimologia / Derivazione derivato da cincinno (“ciocca di capelli ricciuti”) Parole derivate cincinnarsi AA.VV., Vocabolario Treccani edizione online su treccani.it, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Altre Definizioni con cin; brindisi; metà; Un brindisi appena accennato; Si dice nei brindisi; La metà di un atto; La prima metà di aprile; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un brindisi a metà

CIN

C

I

N

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Un brindisi a metà' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.