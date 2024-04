La Soluzione ♚ Trascinatore di masse La definizione e la soluzione di 10 lettere: Trascinatore di masse. CAPOPOPOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Trascinatore di masse: Tommaso Aniello d'Amalfi, meglio conosciuto come Masaniello (Napoli, 29 giugno 1620 – Napoli, 16 luglio 1647), è stato un capopopolo napoletano, protagonista della vasta rivolta che vide, dal 7 al 16 luglio 1647, la popolazione napoletana insorgere contro la pressione fiscale imposta dal governo vicereale spagnolo. Nella vita di questo personaggio non è sempre facile distinguere gli avvenimenti realmente accaduti da quelli elaborati dal mito. La sollevazione di cui Masaniello si fece capofila scaturì dall'esasperazione delle classi più umili per le gabelle imposte dai governanti sugli alimenti di necessario consumo, misura questa rientrante ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Tommaso Aniello d'Amalfi, meglio conosciuto come Masaniello (Napoli, 29 giugno 1620 – Napoli, 16 luglio 1647), è stato un capopopolo napoletano, protagonista della vasta rivolta che vide, dal 7 al 16 luglio 1647, la popolazione napoletana insorgere contro la pressione fiscale imposta dal governo vicereale spagnolo. Nella vita di questo personaggio non è sempre facile distinguere gli avvenimenti realmente accaduti da quelli elaborati dal mito. La sollevazione di cui Masaniello si fece capofila scaturì dall'esasperazione delle classi più umili per le gabelle imposte dai governanti sugli alimenti di necessario consumo, misura questa rientrante ... popolo ( approfondimento) m sing (pl.: popoli) insieme di persone che vivono nella stessa zona o città complesso di persone che rappresentano gli strati più bassi della società (filosofia) (antropologia) (sociologia) (diritto) insieme di persone fisiche cittadine di uno stato, che molto spesso esercitano la propria sovranità affidandola a rappresentanti (per estensione) (gergale) comunità di molte persone unite in amicizia, che sanno interagire, sostenersi reciprocamente, con fiducia condivisa ed abnegazione Sillabazione pò | po | lo Pronuncia IPA: /'ppolo/ Etimologia / Derivazione dal latino populus Citazione Sinonimi gente, nazione, stirpe, etnia

(di città, regione) popolazione, abitanti, cittadinanza, cittadini, comunità

popolazione, abitanti, cittadinanza, cittadini, comunità (di una parrocchia) fedeli

fedeli (in senso sociale) lavoratori, classe operaia, classe lavoratrice, proletariato, popolino, volgo, plebe

lavoratori, classe operaia, classe lavoratrice, proletariato, popolino, volgo, plebe massa, folla, moltitudine, pubblico, ressa

paese, masse

Parole derivate capopopolo, popolazione, popoloso

CAPOPOPOLO

CAPOPOPOLO Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Trascinatore di masse' è.