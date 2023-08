Masse arenose in cui si può sprofondare mobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Masse arenose in cui si può sprofondare mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SABBIE

Significato/Curiosita : Masse arenose in cui si puo sprofondare mobili

Granulosità, e quindi alle dimensioni dei granelli, in: sabbie fini, sabbie medie e sabbie grossolane. sabbie silicatiche (cioè composte da silicati), ben selezionate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

