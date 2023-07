La forma sintattica usata in Il bambino non mi mangia la verdura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma sintattica usata in Il bambino non mi mangia la verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DATIVO ETICO

Significato/Curiosità : La forma sintattica usata in Il bambino non mi mangia la verdura

La frase "Il bambino non mi mangia la verdura" presenta una forma sintattica che indica il cosiddetto "dativo etico". Il dativo etico è una costruzione linguistica in cui il dativo viene utilizzato per enfatizzare l'interesse, il coinvolgimento o l'atteggiamento emotivo del soggetto. Nell'esempio specifico, l'uso del dativo etico ("mi") implica che il parlante sia coinvolto emotivamente o abbia un interesse personale nel fatto che il bambino non mangi la verdura. In altre parole, il dativo etico sottolinea che la questione riguarda il parlante stesso, mettendo in evidenza il suo coinvolgimento emotivo o il suo punto di vista personale sulla situazione.

