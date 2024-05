La Soluzione ♚ Tappare la bocca La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IMBAVAGLIARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. IMBAVAGLIARE

Significato della soluzione per: Tappare la bocca Un head harness è un accessorio costruito assemblando più cinghie e progettato per cingere il capo, utilizzato nelle pratiche BDSM. Le cinghie sono generalmente bloccate da fibbie allacciate dietro la nuca. Gli head harness sono comunemente usati per fornire punti di aggancio per diversi generi di bavagli, come ball gag, bit gag, muzzle gag e ring gag, benché possano avere altri scopi come essere punto di ancoraggio per pratiche di bondage, oppure possono essere utilizzati semplicemente per il loro effetto psicologico.

