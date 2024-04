La definizione e la soluzione di 7 lettere: Profili di vette e di creste. CRINALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ago crinale era uno spillone per sollevare e tenere fermi i capelli. Come le fibule, i bracciali, le collane e gli anelli, gli aghi crinali facevano parte del corredo della donna fin dall'Antichità. Erano realizzati in oro, in argento, in osso, in avorio, in ferro, in bronzo. La testa poteva essere variamente lavorata.

crinale m (pl.: crinali)

(geografia) linea immaginaria che unisce tutti i punti di maggior altezza di un rilievo montuoso e che funge da spartiacque tra un versante e l'altro del rilievo montuoso

Sillabazione

cri | nà | le

Pronuncia

IPA: /kri'nale/

Etimologia / Derivazione

dal latino crinale

Sinonimi

cresta, cima, sommità, vertice, dorsale, spartiacque, displuvio

Contrari