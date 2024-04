La Soluzione ♚ Nebbia che cala fitta La definizione e la soluzione di 8 lettere: Nebbia che cala fitta. CALIGINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nebbia che cala fitta: La caligine è un fenomeno ottico caratterizzato da opacità dell'atmosfera dovuta a un pulviscolo principalmente secco o fumo, causato da inquinamento o incendio. Il manuale dei codici dell'Organizzazione meteorologica mondiale include una classificazione delle oscurazioni orizzontali del cielo nelle categorie di nebbia, nebbia ghiacciata, nebbia di vapore (sea smoke), foschia, caligine, fumo, emissioni vulcaniche (Vog), polvere, sabbia, e neve. Le sorgenti del particolato caliginoso includono anche l'agricoltura (ad esempio l'aratura nelle stagioni secche), il traffico veicolare, l'industria e gli incendi boschivi. Sostantivo Significato e Curiosità su: La caligine è un fenomeno ottico caratterizzato da opacità dell'atmosfera dovuta a un pulviscolo principalmente secco o fumo, causato da inquinamento o incendio. Il manuale dei codici dell'Organizzazione meteorologica mondiale include una classificazione delle oscurazioni orizzontali del cielo nelle categorie di nebbia, nebbia ghiacciata, nebbia di vapore (sea smoke), foschia, caligine, fumo, emissioni vulcaniche (Vog), polvere, sabbia, e neve. Le sorgenti del particolato caliginoso includono anche l'agricoltura (ad esempio l'aratura nelle stagioni secche), il traffico veicolare, l'industria e gli incendi boschivi. caligine ( approfondimento) f sing (pl.: caligini) nebbia o fumo denso (senso figurato) oscurazione della vista Sillabazione ca | lì | gi | ne Pronuncia IPA: /ka'lidine// Etimologia / Derivazione deriva dal latino caligo Sinonimi nebbia, fumo, foschia, bruma, vapore, fuliggine

CALIGINE

