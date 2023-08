Un tipo di porta spessa e sicura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di porta spessa e sicura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BLINDATA

Significato/Curiosita : Un tipo di porta spessa e sicura

di questo tipo, senza però riscontrare lo stesso successo. remake non dichiarato di la sfida del samurai (yojimbo) di akira kurosawa, per un pugno di... Con porta blindata nel linguaggio comune si intende un serramento pedonale rinforzato, caratterizzato dalla presenza di una blindatura. generalmente è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

