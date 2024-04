La definizione e la soluzione di 7 lettere: Serve per i Diesel. GASOLIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il gasolio è una miscela di idrocarburi liquidi, ottenuta mediante distillazione frazionata del petrolio greggio e utilizzata come combustibile per motori Diesel, per riscaldamento o per la produzione di energia elettrica. Spesso viene impropriamente chiamato nafta, da cui si distingue per un processo di raffinazione migliore e per fini di utilizzo diversi. Viene altrettanto spesso erroneamente chiamato Diesel che invece è la tipologia di motore in cui viene utilizzato

gasolio ( approfondimento) m sing (pl.: gasoli)

(chimica) miscela di idrocarburi ottenuta dalla raffinazione del petrolio, che si usa come combustibile nei motori diesel e per il riscaldamento domestico in alcune caldaie Fare rifornimento di gasolio

Sillabazione

ga | sò | lio

Pronuncia

IPA: /ga'z:ljo/

Etimologia / Derivazione

adattamento dell’inglese gasoil, composto di gas e oil ossia olio minerale

Sinonimi